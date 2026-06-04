Звезда «Папиных дочек» отказалась от алкоголя

Актриса, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя. Ее цитирует издание «СтарХит».

По словам Мельниковой, держать позитивный настрой ей помогают терапия и отсутствие в жизни спиртного. Его она заменяет другими напитками.

«Конечно, в красивом месте где-то в Европе можно и пригубить бокальчик, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем. Сейчас меня бодрят комбуча, квас и безалкогольное пиво», — сказала актриса.

Недавно певец Владимир Пресняков рассказал, сколько друзей он потерял, когда бросил пить.

Артист признался, что в молодые годы он нередко выпивал вместе с друзьями по девять бутылок армянского коньяка в день. По словам актера, долгое время алкоголь будто бы «приземлял» его избыточную энергию, но со временем ситуация вышла из-под контроля, приведя к зависимости.

Ранее певица Слава отказалась от спиртного.