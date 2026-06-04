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Культура

Звезда «Папиных дочек» отказалась от алкоголя

Актриса Мельникова заменила спиртное комбучей и квасом
РИА Новости

Актриса, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя. Ее цитирует издание «СтарХит».

По словам Мельниковой, держать позитивный настрой ей помогают терапия и отсутствие в жизни спиртного. Его она заменяет другими напитками.

«Конечно, в красивом месте где-то в Европе можно и пригубить бокальчик, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем. Сейчас меня бодрят комбуча, квас и безалкогольное пиво», — сказала актриса.

Недавно певец Владимир Пресняков рассказал, сколько друзей он потерял, когда бросил пить.

Артист признался, что в молодые годы он нередко выпивал вместе с друзьями по девять бутылок армянского коньяка в день. По словам актера, долгое время алкоголь будто бы «приземлял» его избыточную энергию, но со временем ситуация вышла из-под контроля, приведя к зависимости.

Ранее певица Слава отказалась от спиртного.

 
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