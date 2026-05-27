Ольга Дибцева о хейте в свой адрес: «Приняла такое положение дел»

Актриса Ольга Дибцева призналась, что сталкивалась с критикой и преследованиями со стороны подписчиков. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По словам Дибцевой, она начала сталкиваться с негативными комментариями о себе еще в начале творческой карьеры. Изначально актриса переживала из-за критики, но со временем устала и поняла, что нельзя нравиться абсолютно всем людям.

«Приняла, что такое вот положение дел — часть моей профессии. И, по сути, чем больше внимания, тем лучше. Так что, товарищи хейтеры, не останавливайтесь, пожалуйста», — сказала артистка.

Дибцева также вспомнила, как на протяжении десяти лет ее преследовала 60-летняя женщина. По словам актрисы, сталкерша писала ей «гадости» и пыталась убедить друзей знаменитости в том, что она является ужасным человеком.

Кроме того, преследовательница нанимала фотографа, который делал снимки артистки, гуляющей с коляской с ребенком. Эти кадры женщина использовала для угроз, заявляя, что находится совсем рядом с Дибцевой. Актриса назвала такие действия жуткими и раскрыла, что обращалась в полицию. Тогда выяснилось, что сталкерша живет далеко от Москвы. Этот факт успокоил знаменитость.

По словам Дибцевой, преследовательница окончательно оставила ее в покое только два года назад.

