Евгений Миронов призвал бороться с перекупщиками ради доступности билетов

Актер Миронов: театры не снизят цены на билеты, пока есть перекупщики

Народный артист России Евгений Миронов призвал бороться с перекупщиками театральных билетов ради доступности походов в театр. Об этом сообщает Life.

По словам руководителя Театра наций, театры не снизят цены на билеты, пока есть спекулянты.

«Мы не можем снижать цены на билеты, зная, что их купят перекупщики и дальше на этом заработают», — сказал он.

Недавно хореограф Николай Цискаридзе пожаловался на спекулянтов, наживающихся на его спектаклях. В рамках гастролей МХТ имени Чехова в Петербурге 25 апреля в Александринском театре прошел финальный показ спектакля «Кабала святош», где Цискаридзе сыграл Людовика XIV.

На официальном сайте билеты доходили до 50 тысяч рублей, однако перекупщики продавали их по ценам до 100 тысяч рублей и выше.

Ранее Матвиенко назвала причину дороговизны билетов в российские театры.