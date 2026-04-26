Цискаридзе: перекупщики продавали билеты на «Кабалу святош» за 400 тысяч рублей

Хореограф Николай Цискаридзе пожаловался на спекулянтов, наживающихся на его спектаклях. Об этом пишет kp.ru.

В рамках гастролей МХТ имени Чехова в Петербурге 25 апреля в Александринском театре прошел финальный показ спектакля «Кабала святош», где Цискаридзе сыграл Людовика XIV.

На официальном сайте билеты доходили до 50 тысяч рублей, однако перекупщики продавали их по ценам до 100 тысяч рублей и выше.

«Почему мы должны отдавать спекулянтам эти деньги, когда эти средства могут поступить в казну театра и быть потрачены на артистов, на нужды театра?» — возмутился бездействию ответственных органов артист.

Цискаридзе призвал блокировать сайты, на которых перекупщики реализуют билеты. Артист также рассказал историю о том, как его друзья хотели сходить на спектакль «Кабала святош» в Москве и приобрели билет у спекулянтов за 400 тысяч рублей.

«Я когда это узнал, как руководитель, я им говорю: «Как вам не стыдно, вы бы мне дали — я дома вам сыграл этот спектакль, да еще Хабенского привел», — сказал он.

Ранее Матвиенко назвала причину дороговизны билетов в российские театры.