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«Прошу любить и жаловать»: Гоблин похвастался «правильной» судимостью

Блогер Дмитрий Пучков назвал заочный приговор Украины правильной судимостью
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков (он же — Гоблин) иронично прокомментировал в эфире радио Sputnik заочный приговор, вынесенный ему Винницким судом на Украине в июне 2025 года, и назвал его «правильной судимостью».

В беседе с журналистом Петром Лидовым Пучков обсуждал новое правило получения российского гражданства: теперь иностранцы обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости. Собеседники признали правило оправданным, а журналист в шутку добавил, что гражданство можно было бы выдавать и за «правильную, хорошую» судимость по политической статье «против чего‑нибудь украинского».

«Как у меня. Мне Винницкий суд дал 10 лет с конфискацией имущества, да. Прошу любить и жаловать», — сказал в ответ блогер.

30 июня Пучков назвал идиотами тех, кто вынес ему приговор на Украине. В тот же день стало известно, что Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил Гоблина к 10 годам тюрьмы. Суд также постановил конфисковать имущество «блогера-пропагандиста». По данным издания «Моя Винница», Пучков — уроженец украинского города Кропивницкий, ныне гражданин России, признан виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны».

Ранее стало известно, что художнице Аташян предъявлено обвинение в мошенничестве после обмана блогеров.

 
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