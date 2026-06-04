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Культура

29-летней художнице, лишившей блогеров 50 млн рублей, предъявлено обвинение

Художнице Аташян предъявлено обвинение в мошенничестве после обмана блогеров
she.khatu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Художнице Хатуне Аташян предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

В пресс-службе уточнили, что материалы дела уже поступили в ведомство, а расследование находится на контроле в Хамовнической межрайонной прокуратуре.

2 июня стало известно, что блогеры подали коллективное заявление в полицию, обвинив Аташян в мошенничестве. Как рассказывали потерпевшие, 29-летняя художница обманула их на 50 млн рублей. Она связывалась с инфлюенсерами и предлагала бартерный отдых в зарубежных отелях, при этом за те же услуги для близких девушка требовала денежную оплату. После получения средств она прекращала выходить на связь.

По информации СМИ, от действий Аташян пострадали более 70 человек. Среди жертв: Аля Еникеева, Николь Сахтариди,Никки Сей, Лиза Мушеги и другие пострадавшие.

3 июня художницу задержали в Белоруссии по обвинению в нарушении статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Девушка якобы пыталась скрыться от правосудия, однако ей не удалось этого сделать.

Прокуратура отмечает, что Хатуна Аташян полностью признала свою вину. В ближайшее время обвиняемой изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что звезда «Трансформеров» получил условный срок за серию нападений в Новом Орлеане.

 
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