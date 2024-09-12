Саша Стоун захотел стать президентом

Блогер и спортсмен Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) признался в интервью с Мариам Тилляевой, что хочет стать президентом.

Стоун уточнил, что не шутит. Он планирует развиваться в политике. Блогер собирается поступить в университет и получить образование, связанное с данной сферой. На данный момент он ищет себе ВУЗ, где бы мог учиться заочно.

«Я хочу начать с каких-то вещей, в которых я считаю себя профессионалом. Например, если я всю жизнь посвятил себя спорту, я знаю, какие есть недочеты в спортивном мире. Я знаю, какие есть недочеты в обеспечении ребят для того, чтобы развиваться и тренироваться в спорте. Я бы сначала взял под себя спортивную деятельность, а потом потихонечку рос (в политике)», — отметил блогер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном расстались.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Настасьи Самбурской.