Никас Сафронов о скандале в Третьяковке: «Могли нарочно подставить»

Скандал с поддельными работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее может быть следствием намеренной попытки «подставить» музей и его новое руководство. Об этом НСН заявил народный художник России Никас Сафронов.

Он призвал не обвинять в случившемся Третьяковку, отметив, что это некорректно. Сафронов также напомнил, что не так давно новым директором галереи была назначена Ольга Галактионова, которая пока могла не разобраться во всех тонкостях и не успеть нанять профессиональную команду.

«Я уверен, что она профессиональная, но, может быть, эта область для нее новая, и она пока не собрала проверенную команду. А могли и нарочно подставить, чтобы её «слить». Специально сделать такую провокацию. Может, она кому-то неугодна», ― предположил художник.

Он также отметил, что вопросом подлинности работ искусствоведы занимаются на протяжении всей жизни, специализируясь при этом на определённом периоде в творчестве художника. Они обычно легко отличают оригиналы от фальшивок, но только при дотошном изучении картин.

Что касается работ Эрнста Неизвестного, то их собирал, в частности, бизнесмен и коллекционер Феликс Комаров ― по мнению Сафронова, в выставку Третьяковки могли попасть экспонаты из его коллекции.

Напомним, на днях стало известно, что в Третьяковской галерее прошли обыски в рамках уголовного дела о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Следователи осмотрели 37 картин и десять скульптур, назначили технико-технологическую судебную экспертизу и экспертизу авторства работ, провели очные ставки и собрали доказательства, которые, по данным ведомства, подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева.

Утверждается, что он изготовил как минимум 30 фальшивок с использованием имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и реализовал их как подлинные произведения на общую сумму свыше 90 млн рублей.

