Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Никас Сафронов о скандале в Третьяковке: «Могли нарочно подставить»

Никас Сафронов не исключил, что скандал в Третьяковке спровоцировали намеренно
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Скандал с поддельными работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее может быть следствием намеренной попытки «подставить» музей и его новое руководство. Об этом НСН заявил народный художник России Никас Сафронов.

Он призвал не обвинять в случившемся Третьяковку, отметив, что это некорректно. Сафронов также напомнил, что не так давно новым директором галереи была назначена Ольга Галактионова, которая пока могла не разобраться во всех тонкостях и не успеть нанять профессиональную команду.

«Я уверен, что она профессиональная, но, может быть, эта область для нее новая, и она пока не собрала проверенную команду. А могли и нарочно подставить, чтобы её «слить». Специально сделать такую провокацию. Может, она кому-то неугодна», ― предположил художник.

Он также отметил, что вопросом подлинности работ искусствоведы занимаются на протяжении всей жизни, специализируясь при этом на определённом периоде в творчестве художника. Они обычно легко отличают оригиналы от фальшивок, но только при дотошном изучении картин.

Что касается работ Эрнста Неизвестного, то их собирал, в частности, бизнесмен и коллекционер Феликс Комаров ― по мнению Сафронова, в выставку Третьяковки могли попасть экспонаты из его коллекции.

Напомним, на днях стало известно, что в Третьяковской галерее прошли обыски в рамках уголовного дела о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Следователи осмотрели 37 картин и десять скульптур, назначили технико-технологическую судебную экспертизу и экспертизу авторства работ, провели очные ставки и собрали доказательства, которые, по данным ведомства, подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева.

Утверждается, что он изготовил как минимум 30 фальшивок с использованием имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и реализовал их как подлинные произведения на общую сумму свыше 90 млн рублей.

Ранее Никас Сафронов рассказал, как случайно подделал картины известного художника.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!