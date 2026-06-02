Никас Сафронов рассказал, как случайно подделал картины известного художника

Отличить копию картины от подлинника крайне сложно, иногда это практически невозможная задача, заявил народный художник России Никас Сафронов. В беседе с НСН он признался, что у него есть опыт создания подделок – по его словам, в юности он написал несколько картин в стиле советского художника-авангардиста Анатолия Зверева.

Сафронов рассказал, что во времена студенчества его попросили создать несколько картин, копируя манеру Зверева. О том, что их впоследствии продадут под видом оригинала, он не знал, заверил художник.

«Ну и я рисовал, даже не спрашивал, для чего им это нужно в такой технике, — отметил он. — Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: «Вот это у меня лучший период Зверева». А я увидел там пару моих работ. Ну я, конечно, не думал, что они так далеко зайдут и будут выдавать мои работы в стиле Зверева за Зверева».

Сам создатель произведений искусства должен при жизни подтвердить подлинность своих работ, считает Сафронов. Он подчеркнул, что сегодня нет экспертов по отдельным художникам, поэтому для картины оцениваются приблизительно и условно.

Говоря о своем опыте, Сафронов отметил, что ему не раз присылали его работы еще школьных лет – он просмотрел их и выдал владельцам сертификаты подлинности.

«Я знаю все свои работы, даже если это этюд или эскиз. Даже если я делал копию с другого художника, а я делал их очень много в процессе учебы. Но если человека уже нет в живых, то возникает путаница», — заключил художник.

Напомним, на днях стало известно, что в Третьяковской галерее прошли обыски в рамках уголовного дела о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Следователи осмотрели 37 картин и десять скульптур, назначили технико-технологическую судебную экспертизу и экспертизу авторства работ, провели очные ставки и собрали доказательства, которые, по данным ведомства, подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева. Утверждается, что он изготовил как минимум 30 фальшивок с использованием имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и реализовал их как подлинные произведения на общую сумму свыше 90 млн рублей.

