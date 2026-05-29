В Третьяковке прошли обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

СК РФ провел обыски в Третьяковке по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

В Третьяковской галерее прошли обыски в рамках уголовного дела о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Рассказали РИА Новости в Следственном комитете России.

Следователи осмотрели 37 картин и десять скульптур, назначили технико-технологическую судебную экспертизу и экспертизу авторства работ, провели очные ставки и собрали доказательства, которые, по данным ведомства, подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева.

По версии следствия, в период с 2020 по 2026 год Кошкарев, действуя вместе с преступной группой, изготовил как минимум 30 фальшивок с использованием имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и реализовал их как подлинные произведения на общую сумму свыше 90 млн рублей.

Суд также распорядился арестовать имущество обвиняемого на сумму более 128 млн рублей и применил меру пресечения в виде ограничения свободы.

