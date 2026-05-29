Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Третьяковке прошли обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

СК РФ провел обыски в Третьяковке по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

В Третьяковской галерее прошли обыски в рамках уголовного дела о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Рассказали РИА Новости в Следственном комитете России.

Следователи осмотрели 37 картин и десять скульптур, назначили технико-технологическую судебную экспертизу и экспертизу авторства работ, провели очные ставки и собрали доказательства, которые, по данным ведомства, подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева.

По версии следствия, в период с 2020 по 2026 год Кошкарев, действуя вместе с преступной группой, изготовил как минимум 30 фальшивок с использованием имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного и реализовал их как подлинные произведения на общую сумму свыше 90 млн рублей.

Суд также распорядился арестовать имущество обвиняемого на сумму более 128 млн рублей и применил меру пресечения в виде ограничения свободы.

До этого испанская полиция нашла две картины XVII века, которые считались пропавшими с 1930 года. Сообщается, что полотна были собственностью архиепархии Севильи, а обнаружить их удалось в тот момент, когда их планировали выставить на аукцион.

Ранее картину из коллекции Александра III вернули спустя век из Италии в Россию.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!