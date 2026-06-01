Варламов похвалил Shaman за «помощь иноагентам»: «Все пиар, кроме некролога»

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал новую песню певца Shaman и клип к ней, но одновременно усмотрел в композиции скрытый подтекст. Своим мнением журналист поделился на своем YouTube-канале.

Варламов уточнил, что не смотрел ролик целиком, но ознакомился с фрагментами. Сам трек блогер назвал «второсортным», отметив примитивные рифмы вроде «любовь-морковь».

«Для разрушения текущего режима он [Shaman] делает гораздо больше, чем многие оппозиционные политики и журналисты. <...> Обратите внимание: он не просто выпустил клип, где как-то там дискредитирует иностранных агентов, а дал площадку многим иноагентам в своем видео. И, как мы знаем, все пиар, кроме некролога», — сказал Варламов.

Свой комментарий блогер завершил фразой: «В общем, спасибо большое!»

Shaman на прошлой неделе опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Позднее артист устроил шоу на концерте в Зеленограде, где решил дирижировать «хором» иноагентов на огромном экране, демонстрирующем ИИ-копии знаменитостей.

