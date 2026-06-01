Vacio не жалеет о «голой вечеринке»: «Сколько я там прошел по тонкому лезвию ножа!»

Рэпер Vacio в интервью Ксении Собчак рассказал, пошел бы он на «голую вечеринку», если бы мог вернуться в прошлое. Выпуск опубликован на YouTube.

«Конечно, пошел! Клянусь! Сколько я там прошел по тонкому лезвию ножа. Это было безумно прекрасное приключение, когда ты смотришь на него издалека», — ответил музыкант.

Собчак усомнилась в словах Vacio, но его друг Игорь Синяк убедил журналистку: «Я верю Коле на 100%. Он так кайфует от жизни здесь (во Франции.— прим. «Газеты.Ru»), что, мне кажется, он бы пошел!»

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе. 13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России.

В июне 2025 года Vacio заявил, что не видит необходимости оправдываться за свое поведение на вечеринке, считая его проявлением свободы.

