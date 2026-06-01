Плакал и дрожал: Каллум Тернер расчувствовался на свадьбе с Дуа Липой

Актер Каллум Тернер расчувствовался на свадьбе с певицей Дуа Липой в Лондоне. Об этом пишет Metro со ссылкой на анонимный источник.

Утверждается, что Каллум был изумлен, когда увидел невесту, идущую к алтарю с родителями — Дукаджином и Анесой.

«Он плакал и дрожал», — говорит инсайдер.

Сотрудник регистрационного бюро в беседе с изданием уточнил, что после краткого бракосочетания пара уехала на такси.

«Все произошло очень быстро. Приехали и уехали, и готово», — рассказывают в бюро.

На самой свадьбе британских звезд присутствовало всего восемь гостей. 36-летний актер и 30-летняя поп-звезда устроят трехдневную вечеринку для других друзей и родственников на Сицилии позже.

Накануне поклонников Дуа Липы смутила одна деталь в ее свадебном образе.

Ранее сын Михаила Круга сыграл свадьбу.