Сын Михаила Круга сыграл свадьбу

Сын Михаила Круга Александр сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сыграл свадьбу с женой – стилисткой Ульяной Сытиновой.

Круг-младший опубликовал фото со свадьбы. Пара отпраздновала торжество в локации напротив водоема.

Круг и Сытинова официально оформили отношения в октябре 2025 года, но сыграли свадьбу сейчас.

«Ульяна Круг — звучит гордо. Уверен, у нас всё впереди, и все скоро о нас услышите еще больше!» — заявлял певец.

В ноябре того же года Круг-младший признался, что составил брачный договор с женой. Он считает, что таким договором может обезопасить супругу. К примеру, его проблемы и долги не перейдут ей по наследству. Мать артиста Ирина призналась, что против подобных договоров. По ее мнению, супруги должны доверять друг другу.

7 апреля 2024 года Александр Круг представил публике новую песню в честь дня рождения своего отца. Александр написал песню, в которой он обращается к отцу, прося прощения за свои ошибки, и выражает желание выступать вместе с ним на сцене.

