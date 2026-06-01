Дуа Липа вышла замуж за Каллума Тернера

Британские певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер сыграли свадьбу. Об этом сообщает The Sun.

Пара провела бракосочетание в Лондоне.

«Дуа Липа и Каллум Тернер связали себя узами брака», — заявил источник издания.

В начале января 2024 года появились первые слухи о романе Дуа Липы с актером Каллумом Тернером. Звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Поп-исполнительница пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного. Спустя несколько недель знаменитостей засняли за поцелуями.

27 декабря 2025-го издание The Sun сообщило, что Каллум Тернер сделал предложение Дуа Липе после года знакомства. Друзья пары рассказали изданию The Sun, что знаменитости обручились тихо и планировали отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

Каллум Тернер известен по ролями Илая в сериале «Клей», Анатоля Курагина в сериале «Война и мир» и Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Дуа Липа является лауреаткой музыкальных премий Grammy Awards, Brit Awards, Eurosonic Noorderslag, MTV Europe Music Awards и других.

Ранее Дуа Липа вышла на публику в платье с разрезом до бедра и разрезами.