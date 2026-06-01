Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Дуа Липа вышла замуж за Каллума Тернера

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились
Thomas Bohlen/Global Look Press

Британские певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер сыграли свадьбу. Об этом сообщает The Sun.

Пара провела бракосочетание в Лондоне.

«Дуа Липа и Каллум Тернер связали себя узами брака», — заявил источник издания.

В начале января 2024 года появились первые слухи о романе Дуа Липы с актером Каллумом Тернером. Звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Поп-исполнительница пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного. Спустя несколько недель знаменитостей засняли за поцелуями.

27 декабря 2025-го издание The Sun сообщило, что Каллум Тернер сделал предложение Дуа Липе после года знакомства. Друзья пары рассказали изданию The Sun, что знаменитости обручились тихо и планировали отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

Каллум Тернер известен по ролями Илая в сериале «Клей», Анатоля Курагина в сериале «Война и мир» и Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Дуа Липа является лауреаткой музыкальных премий Grammy Awards, Brit Awards, Eurosonic Noorderslag, MTV Europe Music Awards и других.

Ранее Дуа Липа вышла на публику в платье с разрезом до бедра и разрезами.

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!