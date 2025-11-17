На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Михаила Круга заключил брачный договор

Вдова Михаила Круга призналась, что против брачного договора сына
true
true
true
close
Осторожно: Собчак/VK

Сын Михаила Круга Александр рассказал в беседе с изданием «СтарХит», что составил брачный договор с женой — стилисткой Ульяной Сытиновой.

Круг-младший считает, что таким договором может обезопасить супругу. К примеру, его проблемы и долги не перейдут ей по наследству. Мать артиста Ирина призналась, что против подобных договоров. По ее мнению, супруги должны доверять друг другу.

«Мне так обидны подобные вещи. Ведь я всю жизнь жила — и у меня не было брачных договоров. Единственное, что перед разводом мы его сделали, чтобы легче было развестись. Мне, как женщине, не хотелось бы принимать брачный договор. Ну, во-первых, я ничего не собираюсь забирать, потому что по своей натуре очень порядочный человек», — поделилась вдова музыканта.

В октябре вдова Михаила Круга Ирина призналась, что осталась совершенно одна после кончины супруга. Она рассказала, что многие пришли на прощание с артистом, но позже никак не поддерживали ее ни морально, ни финансово. Артистка самостоятельно вставала на ноги с детьми на руках. Она уверила, что никакие криминальные авторитеты не помогали ей после утраты мужа.

Ранее Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами