Олег Шепс женится

Блогерша и фотограф Polina Fris (настоящее имя — Полина Еременко) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее возлюбленный, победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс, сделал ей предложение.

Еременко опубликовала фото, как Шепс встает на колено и просит ее руки. Девушка согласилась.

«Да. Я тебя люблю!» — подписала снимки блогерша.

Друзья и поклонники поздравили пару с помолвкой в комментариях.

«Краш всея Руси женится! Эх», — отметила поклонница.

В ноябре 2025-го Александр Шепс рассказал, как подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом.

По словам Шепса, совместные испытания на шоу о сверхъестественном с братом ему даются особенно тяжело. Мужчина отметил, что их ссоры могут доходить до драки.

Александр Шепс также заявил, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни. Он вспомнил, как однажды Олег Шепс попытался отказать в фото влюбленным фанаткам.

