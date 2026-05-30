Спрос на поездки в Стамбул вырос на 80% из-за концерта Канье Уэста, который он даст концерт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка на западе города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местные СМИ отмечают, что в Турцию приехало большое количество россиян; они публикуют ролики туристов с подписью «радость российских женщин, которые приехали на концерт Канье в Стамбуле». В туристской компании Onlinetours рассказали «Осторожно, новости», что после анонса выступления Ye бронирования туров в Стамбул «под ключ» превысили прогнозы на 40%.

После объявления концерта 10 марта количество запросов «билеты в Турцию» выросло с 3,3 тыс. до 6 тыс. в неделю (+82%), отмечают журналисты.

Американский рэпер прибыл в Стамбул накануне, музыкант заселился в один из самых фешенебельных отелей города, где его караулили фанаты.

Организаторы концерта утверждают, что на мероприятие было продано 90 тысяч билетов.

15 мая сообщалось, что концерт Канье Уэста в столице Индии Нью-Дели отменили. Выступление рэпера должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру. По словам организаторов, мероприятие планировалось как одно из крупнейших концертных шоу, когда-либо проводившихся в Индии.

Ранее политики Польши выступили против приезда Канье Уэста.