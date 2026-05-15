Концерт Канье Уэста в Индии отменили из-за опасений по поводу безопасности
Концерт американского рэпера Канье Уэста, также известного как Ye, в столице Индии Нью-Дели отменили. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на организаторов.

«Канье Уэст снова столкнулся с серьезной проблемой: его предстоящий концерт в Индии отменен из-за опасений по поводу безопасности», — говорится в материале.

Выступление рэпера должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру в Нью-Дели. По словам организаторов, мероприятие планировалось как одно из крупнейших концертных шоу, когда-либо проводившихся в Индии.

По данным источника, выступление перенесено на октябрь. Пока же поклонники получат полный возврат средств за билеты, которые были практически полностью распроданы.

Концерт рэпера в Индии уже откладывали: изначально он должен был пройти в марте.

13 апреля Канье Уэст перенес концерт во Франции. Решению предшествовали заявления местных властей о том, что музыкант «нежелателен» в городе из-за антисемитских высказываний и восхваления Гитлера. Это произошло спустя чуть более недели после того, как Великобритания отказала рэперу во въезде, что привело к отмене фестиваля Wireless в Лондоне, где Уэст должен был выступать хедлайнером.

Ранее политики Польши выступили против приезда Канье Уэста.

 
