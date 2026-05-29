Орлов раскрыл проблему мира стендапа: «У 95% комиков проблемы с башкой»

Юморист Сергей Орлов заявил, что у большинства комиков есть проблемы с психикой

Российский стендап-комик Сергей Орлов заявил на YouTube-шоу «Есть вопросики», что у подавляющего большинства юмористов есть серьезные психологические проблемы.

«В 95 процентах случаев комик — это абсолютно нездоровый психически человек. То есть это человек, у которого точно какие-то большие проблемы с башкой», — сказал он.

Орлов отметил, что у многих его знакомых из мира комедии искаженное восприятие жизни. Кроме того, многие из них пережили трудное детство или страдают от зависимостей.

«Зачем они прутся на сцену? Ну зачем? Здоровому человеку не нужно одобрение группы людей на протяжении каждого дня» — пояснил юморист.

В той же беседе Орлов заявил о кризисе телевизионного стендап-шоу. Когда Галич предложила сделать вечернее шоу с элементами стендапа, Орлов предложил свою кандидатуру на роль ведущего, приглашающего в студию комиков.

Он также упомянул о своих выступлениях в Европе и Америке, но отметил, что не захотел бы возвращаться туда из-за высокого уровня преступности.

«Я вообще не понимаю, зачем мне ехать в Берлин, когда есть Токио. Я не понимаю, зачем мне ехать в Нью-Йорк, когда есть Бангкок. Я не понимаю, зачем мне ехать в какой-нибудь Париж, если Сингапур», — сказал юморист.

