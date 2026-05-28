Сергей Орлов заявил о кризисе стендапа

Комик Орлов предложил свою кандидатуру на роль ведущего вечернего шоу с комиками

Комик Сергей Орлов заявил о кризисе телевизионного стендап-шоу. Своими размышлениями на этот счет он поделился с Идой Галич, новый выпуск шоу которой «Есть вопросики» выходит на VK Видео.

По словам Орлова, одна из известных российских передач в этом жанре уже закончилась как интересный проект.

«И мне кажется, передачу надо переделывать. Либо полностью закрывать и по-новому ее пересобирать, либо искать вдохновение, потому что сам формат надоел», — сказал он.

В ответ Галич отметила, что у передачи «Женский стендап» просмотров достаточно.

«Значит, дело не в стендапе, проблема в передаче», — ответил артист.

Когда Галич предложила сделать вечернее шоу с элементами стендапа, Орлов предложил свою кандидатуру на роль ведущего, приглашающего в студию комиков.

Ранее Сергей Орлов присоединился к членам жюри шоу «Хочу на ТНТ».