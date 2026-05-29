«Вы мальчик?»: шокированный Киркоров убежал от девушки, матерясь

Девушка шокировала Филиппа Киркорова своей способностью изменять голос. Об этом сообщает «Свита короля».
В видео, опубликованном Telegram-каналом, к Киркорову подошла девушка в платье. Она спросила глубоким мужским голосом: «Скажите, мой голос подойдет для вокала?»
Киркоров удивленно переспросил: «Вы мальчик?»
На что девушка с улыбкой ответила: «Я просто Санечка!» — и сразу же перешла на свой обычный женский голос.
Затем Киркоров выдохнул с облегчением и попросил повторить необычный переход. Девушка выполнила просьбу артиста, после чего снова шокированный Киркоров попрощался с ней. Уходя, певец пробормотал матерное слово.
Недавно Киркоров поздравил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кристину Орбакайте с 55-летием. Исполнитель опубликовал видео, которое включало памятные фрагменты, связанные с Орбакайте, а фоном звучала песня «Кристина», посвященная артистке.
«С юбилеем, дорогая Кристина! Люблю, бережно храню все наши детские, отроческие, юношеские и зрелые годы! Ты потрясающая артистка и невероятный друг! С совершеннолетием, моя дважды отличница!» — написал он.
