Популярному комику не понравилось в США и Европе: «Ни одной причины поехать»

Комик Сергей Орлов признался, что ему не понравилось в США и Европе. Новый выпуск шоу Иды Галич «Есть вопросики» с участием артиста выходит на VK Видео.

По словам Орлова, он ездил выступать и в Европу, и в Америку, но не понимает, зачем туда возвращаться.

«Вот я ездил в Америку, мы были там месяц. И у меня пока виза открыта, хотели еще раз поехать. Но я не нашел ни одной причины, чтобы еще раз туда поехать, поэтому отправился опять в Азию. Я вообще не понимаю, зачем мне ехать в Берлин, когда есть Токио. Я не понимаю, зачем мне ехать в Нью-Йорк, когда есть Бангкок. Я не понимаю, зачем мне ехать в какой-нибудь Париж, если Сингапур», — рассуждает он.

Артист признает богатое культурное наследие, оставленное представителями европейских стран, но ему не нравится уровень преступности там.

«Видел рекламу, где стоит девушка и рекламирует туры в Европу. У нее в одной руке телефон, в другой пачка с деньгами, а на фоне Париж, Рим — то есть все города, где вот так стоять с деньгами и с телефоном нельзя», — рассуждает Орлов.

В свою очередь, продолжил комик, когда он бывает в Сеуле, то может оставить телефон и сумку с деньгами на столике в кофейне, отлучиться в уборную, вернуться и найти свои вещи в целости и сохранности.

«Сейчас говорят, что сервис страдает в Европе. Мне кажется, что он не страдает, его там не было никогда», — поделился он.

