Шаляпин обрадовался ссоре Успенской и Чеботиной: «Это кайф!»

Певец Прохор Шаляпин признался на премьере фильма «Майкл», что рад конфликту между Люсей Чеботиной и Любовью Успенской. Его слова передает «СтарХит».

«Наконец‑то хоть что‑то происходит в нашем шоу‑бизнесе. Это кайф! Это кайф, чтобы поссорились две звезды, так скажем, да», — откровенно заявил исполнитель.

При этом Шаляпин дипломатично добавил, что хорошо относится и к Успенской, и к Чеботиной.

Конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной начался в социальных сетях. Успенская оставила под постом Чеботиной комментарий, в котором призналась, что терпеть ее не может.

Это заметила мама Чеботиной и написала ответ артистке: «Спасибо, Любочка, за «поддержку». Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей».

В стороне не осталась и сама Чеботина. После заявления мамы она опубликовала пост, в котором назвала действия Успенской буллингом. Также певица отметила, что, несмотря на это, будет продолжать становиться «лучшей версией себя».

Ранее Шаляпин заявил, что готов помириться с Киркоровым.

 
