Люся Чеботина обвинила Любовь Успенскую в травле: «Буллят чужими руками»

Певица Люся Чеботина обвинила звезду шансона Любовь Успенскую в травле. Над критикой со стороны старшей коллеги она посмеялась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Чеботиной, ей странно наблюдать подобную агрессию.

«Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивирует становиться лучшей версией себя», — написала она.

До этого Успенская оставила в соцсетях комментарий, в котором она негативно высказалась о Люсе.

«Раздражает дико, терпеть не могу», — подписала Успенская публикацию с Чеботиной.

В октябре 2025 года Люся Чеботина возмутилась критикой ее платья от композитора Ильи Резника.

В интервью mk.ru Резник заявил, что хотел отказаться от участия Чеботиной на своем концерте, так как заметил певицу в откровенном наряде на вечеринке «тазами черной икры». Позже он передумал. По словам композитора, в итоге артистка вышла на сцену в «слишком откровенном» наряде.

Ранее Люсе Чеботиной предрекли отсутствие счастья в личной жизни.