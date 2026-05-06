Успенская о Чеботиной: «Раздражает дико»

Мать Люси Чеботиной обвинила Успенскую в хейте дочери
Мать и концертный директор певицы Люси Чеботиной Анна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила Любовь Успенскую в хейте дочери.

Чеботина-старшая показала комментарий Успенской, в котором она негативно высказалась о Люсе.

«Раздражает дико, терпеть не могу», — подписала Успенская публикацию с Чеботиной.

Мать артистки с иронией поблагодарила исполнительницу русского шансона за «поддержку».

«Очень странно, когда уважаемые метры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — заявила Чеботина-старшая.

В октябре 2025 года Люся Чеботина возмутилась критикой ее платья от композитора Ильи Резника.

В интервью mk.ru Резник заявил, что хотел отказаться от участия Чеботиной на своем концерте, так как заметил певицу в откровенном наряде на вечеринке «тазами черной икры». Позже он передумал. По словам композитора, в итоге артистка вышла на сцену в «слишком откровенном» наряде.

Чеботина отметила, что ее никто не просил переодеться — ей не прислали дресс-код мероприятия. Как отметила знаменитость, в этом же платье она выступила на «Новой волне». По словам исполнительницы, тогда к ней претензий не было.

Ранее Люсе Чеботиной предрекли отсутствие счастья в личной жизни.

 
