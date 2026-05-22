Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Шаляпин готов помириться с Киркоровым: «Другое дело, что друзьями уже не будем»

Шоумен Прохор Шаляпин признался, что готов помириться с Киркоровым
«Газета.Ru»

Прохор Шаляпин признался, что готов помириться с Филиппом Киркоровым. Об этом он рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Майкл».

Шоумен поделился, что хотел бы наладить отношения с исполнителем хита «Зайка моя». Однако Шаляпин считает, что настоящими друзьями они уже не будут никогда. Также артист отметил, что Киркоров стремится к славе, которую не может получить.

«Конечно, я не против в целом. Другое дело, что, наверное, друзьями мы уже не будем. Ему это не надо, он там где-то наверху. Можно считать себя кем угодно, но наш шоу-бизнес не признан в мире. Витас добился мировой известности и группа «Тату», все по факту. Ну, как ни прыгай, ты ж все равно выше не прыгнешь себя, понимаете? Единственная надежда на Shaman, на меня и на Куртукову», — заявил Шаляпин.

Конфликт звезд продолжается уже несколько лет. Шаляпин рассказывал, что все началось с подслушанного им разговора. По его словам, он раскрыл интригу, в которой участвовал Филипп. Сам же певец заявлял, что выпускник «Фабрики звезд» пиарится на его имени.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!