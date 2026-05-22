Шаляпин готов помириться с Киркоровым: «Другое дело, что друзьями уже не будем»

Прохор Шаляпин признался, что готов помириться с Филиппом Киркоровым. Об этом он рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Майкл».

Шоумен поделился, что хотел бы наладить отношения с исполнителем хита «Зайка моя». Однако Шаляпин считает, что настоящими друзьями они уже не будут никогда. Также артист отметил, что Киркоров стремится к славе, которую не может получить.

«Конечно, я не против в целом. Другое дело, что, наверное, друзьями мы уже не будем. Ему это не надо, он там где-то наверху. Можно считать себя кем угодно, но наш шоу-бизнес не признан в мире. Витас добился мировой известности и группа «Тату», все по факту. Ну, как ни прыгай, ты ж все равно выше не прыгнешь себя, понимаете? Единственная надежда на Shaman, на меня и на Куртукову», — заявил Шаляпин.

Конфликт звезд продолжается уже несколько лет. Шаляпин рассказывал, что все началось с подслушанного им разговора. По его словам, он раскрыл интригу, в которой участвовал Филипп. Сам же певец заявлял, что выпускник «Фабрики звезд» пиарится на его имени.

