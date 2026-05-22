«Она просто болтуха»: Успенская сделала выпад в сторону Чеботиной

Исполнительница шансона Любовь Успенская высказалась о конфликте с певицей Люсей Чеботиной. Выпад в сторону молодой коллеги она сделала в беседе с изданием «СтарХит».

По словам Успенской, она была в хороших отношениях с Чеботиной, но та оказалась неблагодарным человеком и обидела звезду шансона.

«Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха!» — сказала Успенская.

Конфликт Любови Успенской и Люси Чеботиной разгорелся в социальных сетях. Звезда шансона оставила под публикацией с исполнительницей хита «Солнце Монако» комментарий, в котором призналась, что не может ее терпеть. Это заметила мама Чеботиной и написала ответ артистке: «Спасибо, Любочка, за «поддержку». Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей».

В стороне не осталась и сама Чеботина. После заявления мамы она опубликовала пост, в котором назвала действия Успенской буллингом. Также певица отметила, что, несмотря на это, будет продолжать становиться «лучшей версией себя».

