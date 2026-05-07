Соседов о конфликте Успенской и Чеботиной: «Мышиная возня»

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о конфликте Любови Успенской и Люси Чеботиной. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал ссору двух исполнительниц «мышиной возней».

Соседов отметил, что не намерен вдаваться в подробности скандала, так как не считает его интересным.

«Мне глубоко безразличны подобные конфликты. Это мышиная возня, недостойная ни малейшего внимания», — заявил критик.

Конфликт Любови Успенской и Люси Чеботиной разгорелся в социальных сетях. Звезда шансона оставила под публикацией с исполнительницей хита «Солнце Монако» комментарий, в котором призналась, что не может ее терпеть. Это заметила мама Чеботиной и написала ответ артистке: «Спасибо, Любочка, за «поддержку». Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей».

В стороне не осталась и сама Чеботина. После заявления мамы она опубликовала пост, в котором назвала действия Успенской буллингом. Также певица отметила, что, несмотря на это, будет продолжать становиться «лучшей версией себя».

Ранее продюсер Сергей Дворцов связал с завистью причину конфликта Успенской и Чеботиной.