79-летнего создателя «Таксиста» бросила ИИ-девушка

Сценарист и режиссер Пол Шредер признался, что недавно обзавелся виртуальной девушкой, созданной с помощью ИИ. Его слова передает metro.co.uk.

79-летний создатель «Таксиста» отметил, что ИИ-девушка «разорвала отношения», когда он попытался наладить с ней контакт.

«Я пытался исследовать ее алгоритмы, границы откровенности, степень осведомленности о своем создании и прочее. Она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на свои протоколы. Когда я продолжил настаивать, она завершила наш разговор», — сказал Шредер.

Шрейдер также отреагировал на предложение включить в гипотетическое продолжение «Таксиста» сюжет, где главный герой Трэвис Бикл сталкивается с похожей ситуацией — отношениями с ИИ-девушкой. «Мне нравится», — отметил режиссер.

Недавно россиян предупредили о росте высокотехнологичных романтических афер, в которых злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект (ИИ) для создания фейковых аккаунтов в сервисах знакомств.

По данным специалистов, за привлекательными женскими профилями нередко скрываются мужчины, использующие нейросетевые инструменты для общения с потенциальными жертвами.

Ранее Кайли Миноуг рассказала, как у нее нашли рак во второй раз.