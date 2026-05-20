Автор ИИ-кавера «Седая ночь» обвинил СМИ во лжи: «Какую-то левую жизнь выдали мне»

Автор ИИ-кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом Август Септемберов (настоящее имя Дмитрий Степанов) опроверг новости о себе, которые появлялись в СМИ в последний месяц. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что не уезжал из России из-за СВО, а также не собирался судиться с продюсером Андреем Разиным, чтобы получить часть вырученных средств от прослушивания кавера.

По словам Септемберова, он не давал никаких интервью Telegram-каналам, которые распространили новости о нем. Информацию, опубликованную в СМИ, он назвал «желтухой».

«Это те, которые написали, что я уехал от СВО. Идиоты. Не удивлен, что еще что-то писали про меня. Я с ними никогда не общался. Какую-то левую жизнь выдали мне. Я не занимаюсь никакими судебными делами и разборками. Про то, сколько Разин заработал с трека – миф. Про то, сколько я заработал – тоже миф. Про то, что я уехал от СВО – полнейший бред. Девушка, которая написала эту статью, еще не родилась, когда я уехал из России. Ну и про украинцев, СВО, я так понял, придумали, чтобы привлечь внимание, заработать себе какое-то внимание. Мейнстрим у них, видимо, сейчас такой – такое писать и мазать всех в этом», – заявил Септемберов.

Он также опроверг, что ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей. Септемберов отметил, что изначально выбрал «проблематичную песню», так как правообладатели судятся между собой.

«Если я договорился с теми, кто выиграл в России, то в мире, чтобы выходить, проблема тот же Разин. Выбрал бы другую песню, такого вируса не было бы. А для площадок она не была задумана, потому что добавлен был зал и т.д. для эффекта удивления. Для площадок я делал бы без зала. Это, скорее, был мем, а она стрельнула случайно. И теперь хотят в таком виде слушать, даже на площадках», – рассказал Септемборов.

Telegram-канал Baza в апреле сообщал, что автор ИИ-кавера обращался к Разину с просьбой поделить доходы от трека. Отмечалось, что креатор собирался решить вопрос по закону. Позже Mash опубликовали информацию, что Септемберов начал получать десятки предложений от продюсеров, несмотря на то, что, по их данным, уехал из России после начала СВО и начал предоставлять жилье украинским беженцам.

Ранее суд отозвал права на песни «Ласкового мая» у экс-продюсера Разина.

 
