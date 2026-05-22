«Кто такие Киркоров и Борисов?»: Певцов заочно «поругался» с поп-королем

Певцов не будет подавать в суд на Киркорова из-за конфликта вокруг «Гамлета»

Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов не планирует подавать в суд на певца Филиппа Киркорова после обвинений в зависти к актеру Юре Борисову. В беседе с НСН он заявил, что не знает ни того, ни другого, а также не намерен отвечать на замечания в свой адрес.

«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит», — отметил Певцов, отвечая на вопрос о намерении судиться.

Говоря о защитниках молодого актера и новом «Гамлете», он вновь подчеркнул, что не знает, кто такой Юра Борисов, добавив, что не намерен раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря своими комментариями.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Дмитрий Певцов выступил с критикой нового спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Депутат заявил, что не смотрел и не собирается его смотреть, а также призвал проверять все современные постановки на соответствие духовным ценностям.

Киркоров после этого обвинил Певцова в зависти, а также заступился за Борисова, назвав его потрясающим актером и звездой номер один.

Ранее актер Олег Меньшиков обрушился с критикой на нового «Гамлета».