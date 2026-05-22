Киркоров о Певцове: «Всегда был гнилой»

Певец Филипп Киркоров резко отреагировал на критику Дмитрия Певцова в адрес спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Его слова передает Telegram-канал «Светский хроник».

«Певцов! Устроил это безобразное кляузное обращение в отношении спектакля… Наверно, зависть к Юре Борисову сыграла у Певцова, сбитого летчика», — заявил исполнитель.

Киркоров назвал Борисова потрясающим актером и звездой номер один. Артист подытожил свой комментарий фразой: «Певцов всегда был завистливый, вечно ему все поперек горла — то Киркоров, то Борисов…»

25 февраля стало известно, что Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. В постановке также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков — он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Позже актер Дмитрий Певцов заявил, что спектакли следует проверять на соответствие духовным ценностям.

