В РПЦ встали на защиту перекрестившегося перед своими портретами Shaman

Иерей Русской Православной Церкви Павел Островский в беседе с изданием «Подъем» прокомментировал то, что певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) перекрестился перед своими портретами.

Инцидент произошел перед концертом Shaman в Твери. Певец подошел к собственным портретам и трижды перекрестился. По мнению Островского, не стоит воспринимать, будто артист молился на самого себя. Он считает, что, вероятно, Дронов так не думал. Священник добавил, что любое место вне храма может показаться странным для молитвы.

«Человек помолился — молодец. Я не думаю, что в этот момент он думал о том, что перед ним портреты. Любой человек, если он молится не в храме, — перед ним всегда будет что-то странное: береза, парк, Кремль», — рассказал Островский.

В феврале Shaman оказался в центре скандала. Артист опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно. Ролик вызвал негодование в соцсетях.

Сам Дронов возмутился обвинениям в осквернении Байкала. Он подчеркнул, что, облизав лед озера, не нарушил ни одного из законов России. Исполнитель объяснил свой поступок восхищением от величия Байкала. Позже певец заявил, что «лучше лизнуть лед Байкала, чем выслуживаться перед Западом».

