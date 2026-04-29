Shaman о недавнем скандале: «Лучше лизнуть лед Байкала, чем выслуживаться перед Западом»

Певец Shaman: россиянам должно быть стыдно за тех, кто заискивает перед Западом
Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) ответил в интервью ТАСС, была ли ситуация произошедшая на Байкале, промо-акцией к новой песни.

Дронов не стал прямо отвечать на вопрос журналиста: подтверждать или опровергать связь инцидента с музыкальным релизом.

«Вы знаете, лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по‑настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — заявил он.

В начале февраля Дронов опубликовал видео с Байкала. На кадрах артист с улыбкой попробовал лед с поверхности озера. Он отмечал, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman подписал маркировкой «18+».

Также певец связывал свой поступок детским поведением. По его словам, многие пробовали снег или лизали сосульки в юности, а поездка на Байкал вызвала у него как раз тот «чистый детский восторг».

Позднее Life со ссылкой на SHOT и источник в Минздраве заявили о возможных рисках для здоровья из-за облизывания льда. Эксперты уточняли, что в частицах льда могут содержаться атмосферная пыль, микробы, бактерии, выхлопные газы и другие загрязнители.

Ранее сообщалось, что Shaman отказался петь хиты Пугачевой.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
