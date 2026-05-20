Shaman перекрестился перед своими портретами

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) перекрестился у своих же портретов. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

Это произошло накануне концерта Shaman в Твери.

«Дай бог каждому такую самооценку», — заявила Собчак.

В феврале Shaman оказался в центре скандала. Артист опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно. Ролик вызвал негодование в соцсетях.

22 февраля на Байкале было сожжено чучело певца Shaman. В местных пабликах это событие представили как обряд очищения Байкала, призванный изгнать негативные энергии.

Сам Дронов возмутился обвинениями в осквернении Байкала. Он подчеркнул, что, облизав лед озера, не нарушил ни одного из законов России. Исполнитель объяснил свой поступок восхищением от величия Байкала. Позже певец заявил, что «лучше лизнуть лед Байкала, чем выслуживаться перед Западом».

Ранее Shaman отказался петь хиты Пугачевой.