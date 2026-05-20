Пригожин прокомментировал признание Алсу о финале проекта «Голос. Дети»

Певица Алсу не виновата в нечестной победе дочери в финале проекта «Голос. Дети» — по большей части это стало «заслугой» ее бывшего супруга Яна Абрамова. Об этом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил Общественной Службе Новостей.

Он отметил, что уже до этого говорил о том, что голосовали люди больше за саму Алсу, чем за ее дочь – большинство поддерживающих были фанатами именно звездной мамы.

«Что же касается того, что голоса были как-то куплены…Оказалось, что виноват тут супруг Алсу, а певица даже отговаривала его от такого поступка. Она даже пыталась препятствовать такому развитию событий», — добавил Пригожин, похвалив Алсу за публичное признание в нечестности финала проекта.

Напомним, в апреле Алсу в YouTube-беседе с Натальей Подольской извинилась перед зрителями «Голоса. Дети» за то, что ее дочь Микелла одержала нечестную победу на шоу в 2019 году. Она призналась, что воспользовалась известностью, чтобы призвать поклонников проголосовать за свою дочь. По словам певицы, она «не рассчитала» и на самом деле просто хотела помочь своему ребенку, как любая мама.

Победу дочери Алсу на «Голосе» аннулировали, выявив накрутку голосов. Спустя несколько месяцев после шоу певица призналась, что использовала свои соцсети для победы дочери и даже покупала ей голоса.

