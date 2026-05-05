Алсу о жизни после развода: «Я открыла в себе невероятные возможности»

Заслуженная артистка России Алсу призналась, что развод с бизнесменом Яном Абрамовым помог ей обрести внутреннюю силу. Об этом певица рассказала «Пятому каналу».

Она отметила, что в течение длительного времени считала себя слабой, поскольку сначала была под защитой отца, а после — мужа, с которым провела в браке 18 лет.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно: а как я буду одна? Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь», — поделилась исполнительница.

Алсу добавила, что это позволило ей осознать, что она многое может сделать самостоятельно. По ее мнению, женская сила заключается не только в нежности, но и в умении вовремя признать свою внутреннюю мощь.

В марте Алсу высказалась об изменах мужчин. Артистка заявила, что нельзя винить только любовниц в разрушении семей. По признанию звезды, она раньше придерживалась других взглядов.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с Анастасией Решетовой.

У певицы трое детей от Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Артистка отмечала, что ее обрадовала реакция дочерей на развод с их отцом. По словам знаменитости, девочки вели себя мудро и рассудительно, приняв новую реальность.

Ранее дочь Алсу выложила фото с празднования своего 18-летия в США.