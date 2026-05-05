Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Алсу о жизни после развода: «Я открыла в себе невероятные возможности»

Певица Алсу призналась, что приобрела внутреннюю силу после развода
Василий Кузьмичев/Агентство «Москва»

Заслуженная артистка России Алсу призналась, что развод с бизнесменом Яном Абрамовым помог ей обрести внутреннюю силу. Об этом певица рассказала «Пятому каналу».

Она отметила, что в течение длительного времени считала себя слабой, поскольку сначала была под защитой отца, а после — мужа, с которым провела в браке 18 лет.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно: а как я буду одна? Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь», — поделилась исполнительница.

Алсу добавила, что это позволило ей осознать, что она многое может сделать самостоятельно. По ее мнению, женская сила заключается не только в нежности, но и в умении вовремя признать свою внутреннюю мощь.

В марте Алсу высказалась об изменах мужчин. Артистка заявила, что нельзя винить только любовниц в разрушении семей. По признанию звезды, она раньше придерживалась других взглядов.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с Анастасией Решетовой.

У певицы трое детей от Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Артистка отмечала, что ее обрадовала реакция дочерей на развод с их отцом. По словам знаменитости, девочки вели себя мудро и рассудительно, приняв новую реальность.

Ранее дочь Алсу выложила фото с празднования своего 18-летия в США.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!