Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Культура

Вдова Караченцова пристыдила Хабенского за «Гамлета» с Борисовым

Актриса Поргина назвала спектакль «Гамлет» с Борисовым позором
Евгений Одиноков/РИА Новости

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым.

Поргина назвала постановку позором и удивилась тому, что художественный руководитель театра Константин Хабенский допустил подобное на сцене.

«С Хабенским я давно не общаюсь, видела его в последний раз, когда он только пришел в МХТ имени Чехова. Задать вопрос, почему он допустил такой спектакль, я не могу. Мне неудобно ему сказать: «Зачем вы опускаетесь до такого позора? Чтобы люди уходили во время спектакля, зачем?» — заявила артистка.

Актриса возмутилась, что создатели постановки «Гамлет» исказили классику. По мнению Поргиной, с таким подходом можно было бы сделать спектакль, в котором покажут Наташу Ростову из «Войны и мира» как секс-работницу.

Премьера «Гамлета» прошла в театре МХТ им. Чехова. Главные роли в постановке исполняют Юра Борисов, Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и Наташа Швец. Режиссером выступил Андрей Гончаров.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

Ранее жена Петросяна возмутилась спектаклем по видеоиграм.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!