Вдова Караченцова пристыдила Хабенского за «Гамлета» с Борисовым

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым.

Поргина назвала постановку позором и удивилась тому, что художественный руководитель театра Константин Хабенский допустил подобное на сцене.

«С Хабенским я давно не общаюсь, видела его в последний раз, когда он только пришел в МХТ имени Чехова. Задать вопрос, почему он допустил такой спектакль, я не могу. Мне неудобно ему сказать: «Зачем вы опускаетесь до такого позора? Чтобы люди уходили во время спектакля, зачем?» — заявила артистка.

Актриса возмутилась, что создатели постановки «Гамлет» исказили классику. По мнению Поргиной, с таким подходом можно было бы сделать спектакль, в котором покажут Наташу Ростову из «Войны и мира» как секс-работницу.

Премьера «Гамлета» прошла в театре МХТ им. Чехова. Главные роли в постановке исполняют Юра Борисов, Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и Наташа Швец. Режиссером выступил Андрей Гончаров.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

