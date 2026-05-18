Жена Петросяна возмутилась спектаклем по видеоиграм: «Профанация»

bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала спектакль про видеоигры.

Речь идет о постановке Дмитрия Лимбоса «Homo Ludens» от театрального содружества «ПОДТЕКСТ». Брухунова считает, что спектакль создали «самоуверенные неокрепшие умы». По словам жены комика, она шла на постановку молодых артистов с надеждой, которая не оправдалась.

«Полтора часа я вообще не могла понять, что происходит и почему я здесь? Почему пятеро молодых и небесталанных людей (которым еще учиться и учиться) играют в игру (в прямом смысле слова) с матерщиной (без необходимости), манерничают, зажатыми голосами и полным отсутствием ощущения сцены и пространства внутри нее, корежатся, как сны при температуре 40», — заявила супруга юмориста.

Брухунова спросила, для чего эти молодые артисты «тратят свою жизнь, силы, время и здоровье». Она посчитала спектакль бессмысленным и назвала театральное содружество «ПОДТЕКСТ» самодеятельностью.

«Наверное, со мной не согласятся те, кто пару раз крикнул в финале «Браво!», да и я не претендую на правду в последней инстанции, но то, что я видела сегодня, — это, уж извините, профанация», — рассказала Брухунова.

