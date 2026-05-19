«Руки Вверх» анонсировали первый альбом за 14 лет

Группа «Руки Вверх» анонсировала первый студийный альбом за 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера коллектива Сергея Жукова.

Жуков рассказал, что новый альбом «Врубай на полную» будет состоять из 15 новых песен, которые будут выпускать синглами каждую пятницу с 22 мая — до большого концерта в Лужниках, где коллектив исполнит еще несколько новых песен.

«Я человек, который очень трогательно относится к каждой песне. Мог бы выпустить этот альбом уже очень давно», — сказал артист и продюсер, добавив, что каждая песня стала для группы вызовом.

По словам Жукова, в трек-листе альбома не будет ремейков, ремиксов, переделок и дуэтов — только новые песни.

Обложка и название нового альбома «Врубай на полную» — отсылка к ранним альбомам группы «Сделай погромче» и «Сделай еще громче»

Релиз выйдет на кассетах и дисках.

