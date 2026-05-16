Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Сергей Жуков о криминальном корпоративе: «Уйти живыми казалось удачей»

Певец Жуков признался, что в начале каберы пел для криминальных группировок
Пресс-служба ТНТ

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как в начале карьеры коллектив выступал на «криминальном» корпоративе. Воспоминаниями артист поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Жукова, однажды начинающую группу «Руки Вверх!» пригласили в Башкирию спеть за гонорар на частном мероприятии. Когда музыканты прибыли, стало ясно, что им предстоит выступить на вечеринки в честь братания двух криминальных группировок.

Жуков и его коллега по группе Алексей Потехин до конца не знали, чем закончится концерт.

«Заплатят ли нам за концерт или просто выкинут за дверь, если повезет, без лишних объяснений? Честно скажу — уйти живыми тогда казалось уже большой удачей», — признался он.

Певец добавил, что за концерт заплатили, а группу увезли домой — для этого «выделили пацанов на тачках».

Накануне Алексей Потехин объяснил, почему отказался принимать участие в съемках фильма о группе «Руки Вверх!».

Ранее Сергей Жуков анонсировал вторую часть фильма о группе «Руки Вверх!».

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!