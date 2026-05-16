Сергей Жуков о криминальном корпоративе: «Уйти живыми казалось удачей»

Певец Жуков признался, что в начале каберы пел для криминальных группировок

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как в начале карьеры коллектив выступал на «криминальном» корпоративе. Воспоминаниями артист поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Жукова, однажды начинающую группу «Руки Вверх!» пригласили в Башкирию спеть за гонорар на частном мероприятии. Когда музыканты прибыли, стало ясно, что им предстоит выступить на вечеринки в честь братания двух криминальных группировок.

Жуков и его коллега по группе Алексей Потехин до конца не знали, чем закончится концерт.

«Заплатят ли нам за концерт или просто выкинут за дверь, если повезет, без лишних объяснений? Честно скажу — уйти живыми тогда казалось уже большой удачей», — признался он.

Певец добавил, что за концерт заплатили, а группу увезли домой — для этого «выделили пацанов на тачках».

