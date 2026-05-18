Вдову Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора лейбла «Джем»

Вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина признана потерпевшей по уголовному делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Тверского суда Москвы, который продлил Черкасову срок ареста.

До этого потерпевшими сторонами были признаны основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также компания «Первое музыкальное издательство».

Срок ареста Черкасову продлили в суде на три месяца. Адвокат обвиняемого намерена обжаловать это решение — она настаивала на смягчении своему подзащитному меры пресечения.

Осенью 2024 года продюсер заявил, что Жуков незаконно использует около 15 песен, права на которые принадлежат «Джему». Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря 2024 года инициировали блокировку фильма «Руки вверх!» на популярных в РФ интернет-платформах «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт».

В декабре 2024 года Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ и председателю Верховного суда с просьбой о содействии. Он объяснил, что Черкасов заявил претензии на права на песни группы «Руки вверх!», используя документ 2006 года, подписанный экс-продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с группой.

Черкасова задержали в ноябре 2025 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном создании юридического лица.

Ранее в Госдуме призвали к цензуре в спектаклях после «Гамлета» с Юрой Борисовым.