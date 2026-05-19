Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Культура

Москвичи начали скупать книги об устройстве государства и стоицизме

В Москве на 30% вырос спрос на философские книги
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

В Москве вырос спрос на литературу об устройстве государства и стоицизме. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на сервисы «Литрес» и Magram.

Так, чаще всего жители мегаполиса читают труды Николо Макиавелли, Марка Аврелия и Луция Аннея Сенеки.

«В январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи философских книг выросли почти на 30%. В них москвичи ищут ответы на экзистенциальные и не только вопросы. Устройство общества волнует почти половину из них, вопросами «кто я?» и поиском смысла жизни задаются около 46%, следом идут этические различия добра и зла, а также познание мира», — говорится в посте.

Доля жителей столицы, считающих филологию самой полезной наукой для понимания современности, в 1,5 раза больше, чем в среднем по России — 23,8% против 15,6%, а историю и обществознание, наоборот, меньше, чем остальные граждане, следует из материала.

До этого канал сообщал, что российский книжный союз обновил перечень литературы, подлежащей маркировке, включив в него 121 новую позицию. В список попали бестселлеры Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история», дневники актрисы Джейн Биркин, подростковые книги от издательства «Самокат», а также работы психиатра Геннадия Старшенбаума о борьбе с зависимостями.

Ранее книгу о культурах Украины и России признали экстремистской.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!