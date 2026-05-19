Москвичи начали скупать книги об устройстве государства и стоицизме

В Москве вырос спрос на литературу об устройстве государства и стоицизме. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на сервисы «Литрес» и Magram.

Так, чаще всего жители мегаполиса читают труды Николо Макиавелли, Марка Аврелия и Луция Аннея Сенеки.

«В январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи философских книг выросли почти на 30%. В них москвичи ищут ответы на экзистенциальные и не только вопросы. Устройство общества волнует почти половину из них, вопросами «кто я?» и поиском смысла жизни задаются около 46%, следом идут этические различия добра и зла, а также познание мира», — говорится в посте.

Доля жителей столицы, считающих филологию самой полезной наукой для понимания современности, в 1,5 раза больше, чем в среднем по России — 23,8% против 15,6%, а историю и обществознание, наоборот, меньше, чем остальные граждане, следует из материала.

До этого канал сообщал, что российский книжный союз обновил перечень литературы, подлежащей маркировке, включив в него 121 новую позицию. В список попали бестселлеры Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история», дневники актрисы Джейн Биркин, подростковые книги от издательства «Самокат», а также работы психиатра Геннадия Старшенбаума о борьбе с зависимостями.

Ранее книгу о культурах Украины и России признали экстремистской.