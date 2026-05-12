В московских книжных промаркируют более 100 новых изданий

Более 100 новых книг промаркируют в Москве из-за изменения в законе о наркотиках
Более 100 новых книг подлежат маркировке в книжных магазинах Москвы из-за изменения в законе о наркотиках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Российский книжный союз обновил перечень литературы, подлежащей маркировке, включив в него 121 новую позицию. В список попали бестселлеры Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история», дневники актрисы Джейн Биркин, подростковые книги от издательства «Самокат», а также работы психиатра Геннадия Старшенбаума о борьбе с зависимостями.

Из обновленного списка были вычеркнуты некоторые произведения, внесенные туда ранее. В их числе «Когда я был маленьким, у нас была война» Станислава Олефира, «Враг народа Василий Сталин» Александра Звягинцева и «Ген Химеры. Часть 2: Сеть» Марии Храмковой. При этом перечень книг для обязательной маркировки в мае пополнился более чем на 200 позиций.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

До этого Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических и психотропных веществах — на таких книгах разместят предупреждающие знак и текстовое сообщение.

Ранее стало известно, что книги о группах The Doors и Nirvana промаркируют согласно закону о пропаганде наркотиков.

 
