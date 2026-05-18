Книгу о культурах Украины и России признали экстремистской

Санкт-Петербургский городской суд признал книгу о культурах Украины и России экстремистской. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Суд рассмотрел административное исковое заявление к писателю Олександру Боргардту о признании информационного материала экстремистским.

Проверку в отношении книги начали после поступившей из АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» жалобы на распространение онлайн книги Боргардта «Двi культури» (2012).

Экспертиза показала, что книга посвящена противостоянию двух стран на почве геополитических и культурных интересов.

«При этом Россия как государственное образование презентуется автором негативно, как ответственное за уничтожение украинской национальной культуры, нарушение территориальных интересов Украины, навязывание ценностей российской государственности и культуры. Автор книги в негативном ключе характеризует как российскую государственную власть, так и русский народ как изначально враждебную нацию», — говорится в сообщении суда.

Согласно заключению специалиста, в книге содержатся признаки возбуждения национальной розни, что является экстремистской деятельностью.

Сейчас книга доступна для прочтения и скачивания на 15 сайтах. После признания ее экстремистским материалом распространение книги на территории РФ запрещено.

