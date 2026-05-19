«Иду чинить механизм»: Екатерина Волкова готовится к операции

Актриса Екатерина Волкова призналась, что чувствует себя хорошо перед операцией

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Telegram-канале, что готовится к операции.

Артистка не раскрыла подробностей предстоящего хирургического вмешательства, отметив лишь: «Коротко о главном: сегодня иду чинить «механизм». Операция небольшая, но волнение есть».

Также Волкова уточнила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что чувствует себя хорошо. По ее словам, в больнице ей так же комфортно, как в санатории.

10 апреля Волкова рассказала о причине ухода из Театра Комедии. Она призналась, что не захотела молчать, так как не согласна с принятым решением руководства. По ее словам, художественный руководитель уволил ее по статье «старая».

Волкова считает, что такой формулировкой продюсер театра хотел ее задеть и сделать больно. По словам актрисы, она отказывалась от спектаклей, чье качество ее не устраивало. Она считает, что продюсер хотел ей «отомстить» за неподчинение.

Волкова добавила, что продюсер театра имеет право на мнение, что в спектаклях, которых она задействована, должны играть более молодые актрисы. Речь о «Женитьбе Фигаро» и «Пигмалионе», где главным героиням актрисы по 18 лет.

