Экс-звезда «Уральских пельменей» раскрыла свои необычные хобби

Актриса, экс-звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась, что у нее есть несколько необычных хобби. Знаменитость увлекается фехтованием, тактической стрельбой, а также метанием ножей и спиц. Ее слова передал kp.ru.

По словам Михалковой, экстремальные хобби помогают ей снимать напряжение.

«Я пошла, постреляла, пометала ножи, спицы, в десяточку так вот запулила, и все, стала добрее, и напряжение куда-то ушло. Можно сказать, что я так расслабляюсь», — рассказала она.

Актриса добавила, что недавно в ее жизни появилось еще одно увлечение. Знаменитость освоила профессию парфюмера, окончив обучение в специализированной школе.

Михалкова призналась, что хобби помогают ей отвлекаться от основной деятельности.

До этого Юлия Михалкова призналась, что не жалеет о своем решении покинуть шоу «Уральские пельмени». По словам актрисы, съемки в проекте, которые она завершила семь лет назад, стали для нее важным жизненным этапом и дали творческий опыт.

