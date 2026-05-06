Звезда «Ворониных» предположила, почему продюсер театра назвал ее «старой» после увольнения

Актриса Волкова заявила, что в театре оскорбили ее из-за желания поквитаться

Актриса Екатерина Волкова в беседе с kp.ru рассказала о своих предположениях, почему руководство театра назвало ее «старой» в 44 года после увольнения.

Волкова считает, что такой формулировкой продюсер театра хотел ее задеть и сделать больно.

«Потому что другого способа поквитаться со мной у него не было: я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я неудобный артист», — поделилась артистка.

По словам Волковой, она отказывалась от спектаклей, чье качество ее не устраивало. Она считает, что продюсер хотел ей «отомстить» за неподчинение.

Волкова добавила, что продюсер театра имеет право на мнение, что в спектаклях, которых она задействована, должны играть более молодые актрисы. Речь о «Женитьбе Фигаро» и «Пигмалионе», где главным героиням актрисы по 18 лет.

10 апреля Екатерина Волкова рассказала о причине ухода из Театра Комедии. Она призналась, что не захотела молчать, так как не согласна с принятым решением руководства. По ее словам, художественный руководитель уволил ее по статье «старая».

Ранее звезду «Доярки из Хацапетовки» уволили из Театра комедии после микроинсульта.