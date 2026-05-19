Долина заработает более миллиона рублей на концерте в московском баре

Народная артистка России Лариса Долина, столкнувшаяся с бойкотом после скандала с квартирой, продала все билеты на концерт 25 мая в московском баре Petter. Об этом сообщает издание «Абзац».

Стоимость билетов составляла от 9,5 до 18,5 тыс. рублей. Как выяснил «Абзац», при вместимости зала в 91 место общий доход от мероприятия составит около 1,3 млн рублей.

В феврале Telegram-канал Mash сообщал, что певица Лариса Долина отменила концерт в Калужской области из-за якобы низких продаж билетов — 10%. Тогда же решался вопрос о судьбе концерта исполнительницы в Брянске.

Позднее концертный директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что отмена произошла из-за технического вопроса, связанного с изменением графика Долиной.

Напомним, что Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. 1 февраля Долина сообщила, что снимает жилье.

